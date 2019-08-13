В Забайкалье пациентка поликлиники украла оставленный в кабинете смартфон

Она стояла с владелицей мобильного в одной очереди



В отдел полиции обратилась читинка и сообщила о краже принадлежащего ей телефона стоимостью около 50 тысяч рублей. Женщина оставила свой мобильный в кабинете поликлиники и ушла на процедуры. Возвратившись, она обнаружила, что смартфона нет.



Сотрудники полиции установили подозреваемую, ей оказалась молодая девушка, которая стояла в очереди вместе с потерпевшей. В содеянном преступлении девушка созналась. Украденный телефон изъят и передан владелице.



В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

