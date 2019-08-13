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Бурятия приняла участие в школьном «Сур-Харбане» Иркутской области

Бурятия приняла участие в школьном «Сур-Харбане» Иркутской области
Общество,  Фото:пресс-служба министерства спорта Иркутской области
От республики в Усть-Ордынский Бурятский округ ездила команда из Окинского района 

В Иркутской области победителем III областного школьного спортивного праздника «Сур-Харбан-2019» и по спортивной, и по культурной программам стала команда Нукутского района. Церемония награждения прошла на стадионе в посёлке Новонукутский, где с 8 по 9 августа соревновались 12 команд из шести районов Усть-Ордынского Бурятского округа, города Свирска, Балаганского, Заларинского, Усть-Удинского, Ольхонского районов и команда Окинского района Республики Бурятия.

В спортивную программу были включены пять видов спорта: бурятская борьба «Бухэ барилдаан», стрельба из лука по национальным правилам, лёгкая атлетика, мини-футбол и волейбол. Второе общекомандное место заняла команда Эхирит-Булагатского района, третье – команда Баяндаевского района.

Впервые в рамках школьного Сур-Харбана прошёл конкурс детского творчества «Детства яркая палитра». В номинации «Эстрадная песня» победу одержала Вера Хогоева из Нукутского района, в номинации «А вот мы на Сур-Харбане…» первое место присуждено клубному театральному формированию «Славянское слово, лети» также из Нукутского района.

По традиции были организованы соревнования на абсолютные первенства по бурятской борьбе и по стрельбе из национального лука. Абсолютным чемпионом по бурятской борьбе стал Дмитрий Сапожников из Эхирит-Булагатского района, по стрельбе из лука – Артём Голышев из Нукутского района.

- В этом году школьный Сур-Харбан стал практически межрегиональным, так как участие в нём приняли представители Республики Бурятия. На следующий год администрацией округа будет расширен список национальных видов спорта. Планируем включить такие виды спорта, как бурятские шахматы шатар и «шагай наадан» (национальная традиционная игра в кости), – отметил заместитель губернатора Иркутской области, руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев.

Областной школьный спортивный праздник «Сур-Харбан-2020» пройдёт на территории Аларского района. Торжественная церемония передачи флага прошла в посёлке Новонукутский. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
спорт Сурхарбан дети Бурятия Окинский район Усть-Ордынский Бурятский округ Иркутская область
 
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