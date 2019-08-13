За лето в Иркутской области спасли троих тонущих детей

В одном случае на помощь пришла собака



В Иркутской области в запрещённых для купания местах за прошедший летний период было спасено 3 ребёнка. На помощь тонущим приходили как случайные очевидцы, так и сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам.



В середине июня десятилетний мальчик отдыхал с родственниками на острове Домашний микрорайона Старый Усть-Кут, где вдоль береговой полосы реки Куты были установлены знаки «Купание запрещено». Когда взрослые отвлеклись на другого ребёнка, мальчик оказался в воде. Его мгновенно отнесло от берега. На помощь бросился дедушка, но догнать внука ему не удалось. Ребёнок, уносимый течением, попал в поле зрения инспектора по маломерным судам, который находился на патрульном катере.



- Фактически мы увидели только детские ручонки. Я успел ухватить мальчика за волосы, перехватил за руку и поднял на судно. Скорость течения в этом месте - более 5 километров в час, глубина – 3 метра, - рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам Усть-Кутского инспекторского участка Павел Пуляевский.



29 июня на акватории Братского водохранилища реки Ангары из воды очевидцы достали тело 16-летнего подростка. После проведения ими реанимационных действий, мальчик пришёл в себя, и был доставлен прибывшей «скорой» в реанимационное отделение городской больницы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.



Спустя месяц стало известно о спасении ребёнка на реке Лене в центре Усть-Кута. К девочке на выручку бросились сестры Ларионовы, 21-летняя Светлана и 16-летняя Юлия, которые заметили, как та с головой уходит под воду.



С глубины на поверхность её подняла младшая из сестёр, но едва сама не стала жертвой смертельных объятий тонущей. На помощь хозяйке пришёл золотистый ретривер Барни - пёс принял на себя ослабевшего ребёнка, дав ухватить себя за шею. Спустя считанные секунды подплыла и старшая сестра, которой удалось всех троих вытолкнуть на берег.



- Для меня эти одна-две минуты показались целой вечностью. Это очень страшно. Когда, наконец, добрались до берега, нас с Юлей трясло от шока. Всё-таки впервые спасали человека. Да и никакой специальной подготовки нет. А вот Барни у нас дрессированный, знает много команд, сообразительный. Без него мы бы, наверное, не справились, - рассказала Светлана Ларионова.



Девушка также уточнила, что на вид девочке 10-12 лет. Напуганная происшествием она спешно убежала домой, не назвав своего имени.



