Это связанно с ремонтом железнодорожных путей
16, 17, 18 августа с 10:00 до 16:00 на 100 км Р-258 «Байкал» Иркутск — Улан-Удэ — Чита, в районе железнодорожного переезда движение автомобилей будет осуществляться в реверсивном режиме.
Частичное ограничение связано с ремонтом железнодорожных путей.
- Об этом и о самом ограничении водителей предупредят информационные щиты и временные дорожные знаки, установленные на подъезде к данному участку согласно ПДД, - сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Байкал».
На трассе «Байкал» временно изменится схема движения
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Она стояла с владелицей мобильного в одной очереди
Соревнования приурочили ко Дню физкультурника
В марафоне приняли участие спортсмены из 52 российских городов, а также атлеты из других стран. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В одном случае на помощь пришла собака
Это связанно с ремонтом железнодорожных путей
Спасатели оказали пострадавшему первую помощь
5 из них действуют на особо охраняемых природных территориях
Мужчины действовали по предварительному сговору
Клип снимался в селе Укурик Забайкальского края
Ущерб составил около миллиона рублей
На полигонах ВВО будет задействовано более 2 тысяч единиц вооружения и военной техники
Владелец оставил мотоцикл без присмотра
Мужчина торопился домой и устроил аварию. Видео.
Решение о снятии режима было принято накануне
В дело вмешалась прокуратура