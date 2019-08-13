На трассе «Байкал» временно изменится схема движения

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Это связанно с ремонтом железнодорожных путей



16, 17, 18 августа с 10:00 до 16:00 на 100 км Р-258 «Байкал» Иркутск — Улан-Удэ — Чита, в районе железнодорожного переезда движение автомобилей будет осуществляться в реверсивном режиме.



Частичное ограничение связано с ремонтом железнодорожных путей.



- Об этом и о самом ограничении водителей предупредят информационные щиты и временные дорожные знаки, установленные на подъезде к данному участку согласно ПДД, - сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Байкал».



