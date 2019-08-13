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В Иркутской области состоится губернаторский турнир по дзюдо

В Иркутской области состоится губернаторский турнир по дзюдо
Общество,  Фото:pixabay.com
На соревнования приедут команды из Японии, Монголии и Китая

20 августа стартует открытый областной командный турнир по дзюдо на кубок губернатора Иркутской области. Соревнования пройдут в спорткомплексе «Байкал-Арена». 

Ожидается, что в турнире примут участие команды из семи регионов России, а также из Японии, Монголии, Казахстана, Китая, Таджикистана. Иркутскую область будут представлять три команды, в том числе две – от спортивного клуба дзюдо «Мори».

Открытие турнира – в 17:00 часов 20 августа. Вход для зрителей свободный. Об этом сообщает пресс-служба минспорта региона.
афиша спорт Иркутская область Иркутск дзюдо
 
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