В Иркутской области состоится губернаторский турнир по дзюдо





20 августа стартует открытый областной командный турнир по дзюдо на кубок губернатора Иркутской области. Соревнования пройдут в спорткомплексе «Байкал-Арена».

Ожидается, что в турнире примут участие команды из семи регионов России, а также из Японии, Монголии, Казахстана, Китая, Таджикистана. Иркутскую область будут представлять три команды, в том числе две – от спортивного клуба дзюдо «Мори».Открытие турнира – в 17:00 часов 20 августа. Вход для зрителей свободный. Об этом сообщает пресс-служба минспорта региона.