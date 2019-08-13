В Бурятии турист из Иркутской области сломал ногу

Спасатели оказали пострадавшему первую помощь



12 августа на пульт Бурятской поисково-спасательной службы поступило сообщение от туристической группы о том, что в районе реки Кынгырга в посёлке Аршан Тункинского района пострадал мужчина. В три часа дня на место происшествия выехали спасатели.



По информации старшего группы, предположительно, турист получил перелом голени. Прибыв на место, спасатели оказали первую медицинскую помощь и передали медработникам.



Группа была зарегистрирована, все туристы – жители Иркутской области, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.