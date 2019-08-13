Спасатели оказали пострадавшему первую помощь
12 августа на пульт Бурятской поисково-спасательной службы поступило сообщение от туристической группы о том, что в районе реки Кынгырга в посёлке Аршан Тункинского района пострадал мужчина. В три часа дня на место происшествия выехали спасатели.
По информации старшего группы, предположительно, турист получил перелом голени. Прибыв на место, спасатели оказали первую медицинскую помощь и передали медработникам.
Группа была зарегистрирована, все туристы – жители Иркутской области, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии турист из Иркутской области сломал ногу
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Она стояла с владелицей мобильного в одной очереди
Соревнования приурочили ко Дню физкультурника
В марафоне приняли участие спортсмены из 52 российских городов, а также атлеты из других стран. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В одном случае на помощь пришла собака
Это связанно с ремонтом железнодорожных путей
Спасатели оказали пострадавшему первую помощь
5 из них действуют на особо охраняемых природных территориях
Мужчины действовали по предварительному сговору
Клип снимался в селе Укурик Забайкальского края
Ущерб составил около миллиона рублей
На полигонах ВВО будет задействовано более 2 тысяч единиц вооружения и военной техники
Владелец оставил мотоцикл без присмотра
Мужчина торопился домой и устроил аварию. Видео.
Решение о снятии режима было принято накануне
В дело вмешалась прокуратура