В Бурятии тушат восемь лесных пожаров

5 из них действуют на особо охраняемых природных территориях



За прошедшие сутки в Бурятии тушили 10 лесных пожаров в Баргузинском, Курумканском и Северо-Байкальском районах на общей площади около 2035 га.



За сутки на тушении работало 330 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей, задействовано 40 единиц лесопожарной техники.



По состоянию на утро 13 августа проводятся работы по тушению трёх лесных пожаров в Северо-Байкальском районе. Также продолжаются работы по дотушиванию двух локализованных очагов.



Также продолжаются работы по тушению 5 лесных пожаров на особо охраняемых природных территориях - в Забайкальском национальном парке, Джергинском и Баргузинском заповедниках общей площадью около 1174 га. Там работают более 170 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников.



- Кроме того, на территории Бурятии находится под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» 28 термоточек в Северо-Байкальском, Баунтовском, Курумканском, Муйском районах в зоне контроля на общей площади около 102 795 га. Очаги находятся в труднодоступной горной местности, угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует, - сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.



В связи со сложной лесопожарной обстановкой в Северо-Байкальском районе и на территории Забайкальского национального парка действует режим ЧС.



Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает, что в Бурятии действует особый противопожарный режим. Лесники просят жителей Бурятии соблюдать правила пожарной безопасности.



При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44



