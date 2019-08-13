Мужчины действовали по предварительному сговору
В январе 2019 года двое мужчин договорились передать наркотики в колонию. Один из них подготовил наркотическое средство – гашиш, которое в дальнейшем забрал второй подельник для передачи осуждённому, отбывающему наказание в местах лишения свободы.
Однако правоохранители обнаружили и изъяли у него наркотическое средство.
Судом мужчины признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере, группой лиц по предварительному сговору в исправительном учреждении.
Один из мужчин пытался обжаловать приговор, но судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда Бурятии приговор районного суда оставлен без изменения.
- Доводы апелляционной жалобы осуждённого о несправедливости постановленного решения оставлены без удовлетворения, - сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.
Жители Бурятии не смогли доставить в колонию гашиш
Общество, Фото:
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