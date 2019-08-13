В Иркутской области у фермеров украли стадо коров

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Ущерб составил около миллиона рублей



В Иркутской области следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного по факту кражи поголовья домашнего скота.



Сообщение о пропаже 32 коров поступило в полицию в апреле. Стадо находились на вольном выпасе недалеко от деревни Нельхай Аларского района. По предварительным подсчётам, ущерб составил около миллиона рублей.



Полицейские проверили несколько десятков деревень, в том числе и на территории соседних районов. Досматривались грузовики, на которых предположительно могли перевозить скот.



В результате, в одном из частных домов Черемхово были задержаны трое ранее судимых местных жителей в возрасте от 22 до 30 лет. На приусадебном участке обнаружили 23 коровы из числа украденных. Их передали собственникам скота. Остальных животных злоумышленники успели продать.



Уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража» передано в суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

