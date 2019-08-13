В Бурятии начались учения ракетных войск и артиллерии

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

На полигонах ВВО будет задействовано более 2 тысяч единиц вооружения и военной техники



В Бурятии начался масштабный полевой выход подразделений ракетных войск и артиллерии. Также учения начались и в Приморском, Хабаровском, Забайкальском, Камчатском краях, Амурской, Сахалинской и Еврейской автономной областях.



Для этого будет задействовано 13 крупных полигонов, которые примут более 11 тысяч военнослужащих.



Во время практической части полевого выхода артиллерийские подразделения совершат многокилометровые марши на штатной технике с отработкой задач по противодействию условным диверсионно-разведывательным группам.



Кроме того, командиры различного уровня будут совершенствовать навыки решения индивидуальных огневых задач с выполнением боевой стрельбы с закрытых позиций, применяя различные типы боеприпасов.



Военнослужащие в составе артиллерийских подразделений выполнят нормативы по развёртыванию техники и занятию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке, обнаружению целей при помощи беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».



В рамках полевого выхода запланировано проведение более 200 боевых стрельб с артиллерийскими батареями и дивизионами, а также свыше 100 тренировок по управлению огнём. В целях совершенствования навыков ведения артиллерийского огня не менее 50 процентов занятий будет проведено ночью, для координации действий расчётов будут применяться беспилотники с аппаратурой ночного видения.



Выполнять огневые задачи артиллеристы будут с применением артиллерийских орудий разного калибра, в частности, самоходных гаубиц «Акация», «Гвоздика», «Гиацинт», «Мста-С», «Малка», миномётных комплексов «Сани», 240-мм самоходных миномётов «Тюльпан». В тоже время расчёты реактивных систем залпового огня «Град» «Торнадо-Г» и «Ураган» проведут боевые стрельбы по групповым целям. Экипажи противотанковых ракетных комплексов «Конкурс», «Штурм-С» и «Корнет» уничтожат легкобронированные цели и танки условного противника, сообщает пресс-служба ВВО.



Всего на полигонах Восточного военного округа в масштабном мероприятии боевой подготовки задействовано более 2 тысяч единиц вооружения и военной техники.

