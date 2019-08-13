Владелец оставил мотоцикл без присмотра
Житель Читы обратился с заявлением о краже мототранспорта в полицию. Мужчина работает электриком, он приехал для выполнения заказа в магазин на своём мотоцикле «Зодиак», зашёл в здание и оставил мотоцикл на улице без присмотра. А вернувшись обратно, обнаружил пропажу.
Сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения и опросили возможных свидетелей. Подозреваемым оказался местный житель, проживающий на соседней улице. Во время обыска мотоцикл был обнаружен в гараже в разобранном виде.
В совершенном преступлении он признался. По факту кражи мототранспорта возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Читинец угнал мотоцикл у электрика
Общество, Фото:
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