В Улан-Удэ задержали скрывшегося с места ДТП водителя





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от УГИБДД Республики Бурятия (@gibdd03) 12 Авг 2019 в 1:02 PDT



Согласно статистике за 7 месяцев текущего года на территории республики зарегистрировано 832 дорожно-транспортных происшествия, с мест которых водители скрылись (2018 – 826), из них 87 ДТП с пострадавшими участниками дорожного движения (2018 – 107).



- В результате данных дорожно-транспортных происшествий 4 человека погибло (на уровне прошлого года) и 88 человек получили травмы различной степени тяжести (2018 – 114). Принятыми мерами сотрудников ГИБДД МВД по Бурятии раскрыто 485 дорожно-транспортных происшествий, с мест которых водители скрылись (2018 – 353), из них 59 происшествий с пострадавшими (2018 – 46) и 426 происшествий с материальным ущербом (2018 – 307), - уточняют автоинспекторы.

Согласно статистике за 7 месяцев текущего года на территории республики зарегистрировано 832 дорожно-транспортных происшествия, с мест которых водители скрылись (2018 – 826), из них 87 ДТП с пострадавшими участниками дорожного движения (2018 – 107).- В результате данных дорожно-транспортных происшествий 4 человека погибло (на уровне прошлого года) и 88 человек получили травмы различной степени тяжести (2018 – 114). Принятыми мерами сотрудников ГИБДД МВД по Бурятии раскрыто 485 дорожно-транспортных происшествий, с мест которых водители скрылись (2018 – 353), из них 59 происшествий с пострадавшими (2018 – 46) и 426 происшествий с материальным ущербом (2018 – 307), - уточняют автоинспекторы.

Сотрудники ГИБДД Бурятии задержали водителя, скрывшегося с места аварии.Авария произошла вечером 6 августа на улице Гагарина в Улан-Удэ. 28-летний водитель машины «Тойота Рав 4» врезался в «Сузуки Альто» и, бросив иномарку в соседнем дворе, скрылся с места происшествия.- Резко хотел в переулок домой заехать и врезался во встречный автомобиль. и испугавшись, покинул место ДТП. Машину оставил возле соседнего дома, - признался нарушитель.За оставление места ДТП оформлен административный протокол, судом назначено наказание в виде административного ареста, сообщает УГИБДД по республике.