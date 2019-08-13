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В Улан-Удэ задержали скрывшегося с места ДТП водителя

В Улан-Удэ задержали скрывшегося с места ДТП водителя
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Мужчина торопился домой и устроил аварию. Видео.

Сотрудники ГИБДД Бурятии задержали водителя, скрывшегося с места аварии.

Авария произошла вечером 6 августа на улице Гагарина в Улан-Удэ. 28-летний водитель машины «Тойота Рав 4» врезался в «Сузуки Альто» и, бросив иномарку в соседнем дворе, скрылся с места происшествия.

- Резко хотел в переулок домой заехать и врезался во встречный автомобиль. и испугавшись, покинул место ДТП. Машину оставил возле соседнего дома, - признался нарушитель.

За оставление места ДТП оформлен административный протокол, судом назначено наказание в виде административного ареста, сообщает УГИБДД по республике. 



Согласно статистике за 7 месяцев текущего года на территории республики зарегистрировано 832 дорожно-транспортных происшествия, с мест которых водители скрылись (2018 – 826), из них 87 ДТП с пострадавшими участниками дорожного движения (2018 – 107).

- В результате данных дорожно-транспортных происшествий 4 человека погибло (на уровне прошлого года) и 88 человек получили травмы различной степени тяжести (2018 – 114). Принятыми мерами сотрудников ГИБДД МВД по Бурятии раскрыто 485 дорожно-транспортных происшествий, с мест которых водители скрылись (2018 – 353), из них 59 происшествий с пострадавшими (2018 – 46) и 426 происшествий с материальным ущербом (2018 – 307), - уточняют автоинспекторы. 
ПДД ГИБДД
 
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