В Улан-Удэ снят режим повышенной готовности

Решение о снятии режима было принято накануне



В связи с нормализацией уровня воды в реке Селенге администрацией Улан-Удэ принято решение о снятии режима повышенной готовности с 12 августа. По последним данным на 08:00 12 августа, уровень воды составил 117 см. С момента максимального подъёма общий спад - 113 см.



Ранее 2 августа администрацией города было принято решение о введении режима повышенной готовности на территории столицы Бурятии. По распоряжению руководства администрации был создан оперативный штаб, в состав которого вошли представители всех структурных подразделений, коммунальных служб, ресурсоснабжающих организаций. Ежедневно проводились заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, круглосуточный мониторинг уровня воды в Селенге.



- Все социальные службы города были готовы к временному размещению населения на случай эвакуации, силами городского лесничества был организован подвоз воды. На берегу Селенги 3 августа был размещён мобильный оперативный штаб, обращаться в который можно было в любое время суток за получением информации, - отмечают в управлении по информационной политике Улан-Удэ.



Кроме этого, сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям объезжали акваторию реки и проводили информационную работу с жителями, чьи участки оказались подтоплены речными водами. Сотрудниками структурных подразделений администрации проводился подворовой обход с целью уточнения количества населения, проживающего в зоне возможного подтопления, количества людей с ограниченными возможностями, детей, людей преклонного возраста, раздавались памятки. Производилась перепись домашних животных и скота. Силами комбината по благоустройству проводилась отсыпка дорог.

