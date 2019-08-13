В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила Осетровская транспортная прокуратура при эксплуатации судов в Усть-Кутском районе Иркутской области нарушали закон о безопасности на внутреннем водном транспорте.
- Установлено, что членами экипажей судов нарушаются требования, предъявляемые к перевозке нефтепродуктов, допускается использование нештатных электрических приборов, не соблюдается периодичность проведения учений экипажей судов, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
По результатам проверки в адрес руководителей организаций внесено 5 представлений об устранении нарушений. После прокурорского 7 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, 10 должностных лиц привлечены к административной ответственности в виде штрафов.
В Иркутской области с нарушениями эксплуатировали судна
Общество, Фото:
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