В Иркутской области с нарушениями эксплуатировали судна

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила Осетровская транспортная прокуратура при эксплуатации судов в Усть-Кутском районе Иркутской области нарушали закон о безопасности на внутреннем водном транспорте.



- Установлено, что членами экипажей судов нарушаются требования, предъявляемые к перевозке нефтепродуктов, допускается использование нештатных электрических приборов, не соблюдается периодичность проведения учений экипажей судов, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



По результатам проверки в адрес руководителей организаций внесено 5 представлений об устранении нарушений. После прокурорского 7 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.



Кроме того, 10 должностных лиц привлечены к административной ответственности в виде штрафов.

