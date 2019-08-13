В Чите на месяц прикрыли кальянную

Запах курительных смесей жильцы многоэтажки ощущали в своих квартирах



В Чите судебные приставы из-за нарушений санитарных норм на 30 суток приостановили деятельность кальянного бара.



Жильцы многоэтажного дома, в котором располагается кальянный бар, неоднократно жаловались на постоянный запах кальянных смесей из этого заведения. Пары курительных смесей ощущались не только во дворе дома, но и в квартирах.



- В ходе проверки специалистами Роспотребнадзора в деятельности индивидуального предпринимателя, осуществляющего предпринимательскую деятельность, выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, а именно зафиксирован факт неправильного выведения наружу шахты вытяжной вентиляции бара, что нарушает права жильцов дома на безопасную благоприятную окружающую среду и создаёт угрозу жизни и здоровью людей, - сообщает пресс-служба УФССП России по Забайкальскому краю.



Суд признал индивидуального предпринимателя виновным и установил срок приостановления деятельности кальянного бара на 30 суток. Судебный пристав-исполнитель возбудила исполнительное производство, выехала по месту нахождения бара, составила акт о приостановлении и опечатала помещение до устранения недостатков.



- Надлежащее исполнение требования исполнительного документа будет проверяться судебным приставом в течение всего срока административного приостановления деятельности, - заключают в пресс-службе.