На границе в Бурятии за два летних месяца задержали почти 200 нарушителей

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Пограничники озвучили итоги операции «Режим»



На приграничной территории Бурятии завершилась операция «Режим – 2019».



В течение июня – июля пограничники, сотрудники правоохранительных органов, органов государственной власти и местного самоуправления республики проводили межведомственные рейды по контролю за соблюдением людьми правил пограничного режима, правил ведения хозяйственной и промысловой деятельности вблизи государственной границы.



- Всего было проверено свыше 120 мест ведения хозяйственной деятельности вблизи государственной границы, в ходе которых к административной ответственности привлечены 5 граждан за нарушение порядка выпаса скота, лова рыбы и сбора дикоросов, - сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Бурятии.



Задержаны и привлечены к административной ответственности более 190 нарушителей правил пограничного режима, из которых 30 иностранцы. Гражданина России арестовали на двое суток за неповиновение законному распоряжению пограничника в связи с исполнением им обязанностей по охране госграницы.



При участии членов добровольных народных и казачьих дружин, совместно с сотрудниками Национального парка «Тункинский», Бурприроднадзора, лесничеств Республиканского агентства лесного хозяйства на приграничной территории зарегистрировано свыше 100 нарушений природоохранного законодательства. Виновников оштрафовали на 200 тысяч рублей.



- Совместные пограничные операции апробируются на территории Бурятии с 2016 года. Они позволяют эффективно применять силы и средства правоохранительных органов, а также органов государственной власти и местного самоуправления в интересах выявления и пресечения нарушений законодательства Российской Федерации в сфере защиты и охраны Государственной границы, - заключают в ведомстве.

