Пограничники озвучили итоги операции «Режим»
На приграничной территории Бурятии завершилась операция «Режим – 2019».
В течение июня – июля пограничники, сотрудники правоохранительных органов, органов государственной власти и местного самоуправления республики проводили межведомственные рейды по контролю за соблюдением людьми правил пограничного режима, правил ведения хозяйственной и промысловой деятельности вблизи государственной границы.
- Всего было проверено свыше 120 мест ведения хозяйственной деятельности вблизи государственной границы, в ходе которых к административной ответственности привлечены 5 граждан за нарушение порядка выпаса скота, лова рыбы и сбора дикоросов, - сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Бурятии.
Задержаны и привлечены к административной ответственности более 190 нарушителей правил пограничного режима, из которых 30 иностранцы. Гражданина России арестовали на двое суток за неповиновение законному распоряжению пограничника в связи с исполнением им обязанностей по охране госграницы.
При участии членов добровольных народных и казачьих дружин, совместно с сотрудниками Национального парка «Тункинский», Бурприроднадзора, лесничеств Республиканского агентства лесного хозяйства на приграничной территории зарегистрировано свыше 100 нарушений природоохранного законодательства. Виновников оштрафовали на 200 тысяч рублей.
- Совместные пограничные операции апробируются на территории Бурятии с 2016 года. Они позволяют эффективно применять силы и средства правоохранительных органов, а также органов государственной власти и местного самоуправления в интересах выявления и пресечения нарушений законодательства Российской Федерации в сфере защиты и охраны Государственной границы, - заключают в ведомстве.
На границе в Бурятии за два летних месяца задержали почти 200 нарушителей
Общество, Фото:
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