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В Бурятии устанавливают личность погибшего в колодце мужчины

В Бурятии устанавливают личность погибшего в колодце мужчины
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Известно, что мужчину звали Сергей по прозвищу «Борода»

Сотрудники уголовного розыска Бурятии устанавливают личность мужчины погибшего мужчины. Его тело было обнаружено в декабре 2018 в канализационном колодце, расположенном неподалёку от дома № 70 по улице Ключевской в Улан-Удэ.

Приметы: гражданин без определённого места жительства по имени Сергей, прозвище «Борода». Европейской внешности, на вид 35-50 лет, рост около 175 см.

- Установлено, что мужчина погиб в результате возгорания в люке, произошедшего по причине неосторожного обращения с огнём. В ходе проведения идентификационных мероприятий удалось восстановить прижизненный облик лица погибшего, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Всем, кто обладает какой-либо информацией об этом мужчине, стражи порядка просят сообщить в полицию по телефонам: 8(924)358-00-08, 8(3012)41-66-66 или 102 (112).
установление личности
 
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