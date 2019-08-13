В Бурятии устанавливают личность погибшего в колодце мужчины

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Известно, что мужчину звали Сергей по прозвищу «Борода»



Сотрудники уголовного розыска Бурятии устанавливают личность мужчины погибшего мужчины. Его тело было обнаружено в декабре 2018 в канализационном колодце, расположенном неподалёку от дома № 70 по улице Ключевской в Улан-Удэ.



Приметы: гражданин без определённого места жительства по имени Сергей, прозвище «Борода». Европейской внешности, на вид 35-50 лет, рост около 175 см.



- Установлено, что мужчина погиб в результате возгорания в люке, произошедшего по причине неосторожного обращения с огнём. В ходе проведения идентификационных мероприятий удалось восстановить прижизненный облик лица погибшего, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Всем, кто обладает какой-либо информацией об этом мужчине, стражи порядка просят сообщить в полицию по телефонам: 8(924)358-00-08, 8(3012)41-66-66 или 102 (112).

