Участники «Mongol Rally» финишируют в Улан-Удэ в пятый раз



В пятый раз столица Бурятии встретит участников необычных гонок.



Участникам предстояло преодолеть без установленного маршрута около 16 тысяч километров по горам, пустыням, степям и бездорожью. Финишировать первые экипажи начнут уже 16 августа на площади Советов.



- Мы в 16-й раз проводим «Mongol Rally» и в пятый раз проводим финиш в Улан-Удэ. С каждым годом всё больше участников и команд, - отметил руководитель оргкомитета международного автомарафона «Mongol Rally» Кевин Мерфи.



Гонка «Mongol Rally» является благотворительной: каждая команда на ралли жертвует как минимум 1000 фунтов стерлингов на благотворительность. Половина суммы идёт в фонд «Cool Earth», которая защищает исчезающие тропические леса, остальное идёт в другие благотворительные фонды.



За всю историю ралли на благотворительность было собрано больше 10 миллионов долларов.



В ралли участвуют только малолитражные автомобили, а также 10 команд на мотоциклах.



31 августа на площади Советов в рамках «Mongol Rally» пройдёт шоу с участием вокалистов, и в том числе здесь выступит ди-джей, участвующий непосредственно в гонках.



14 сентября на площади Советов состоится церемония закрытия финиша, после которой в одном из ночных клубов пройдёт афтепати.



- «Mongol Rally» является одним из самых больших ралли в мире на сегодняшний день, самых протяжённых, самых больших по количеству участников. Улан-Удэ является приятным и красивым местом, которое очень неплохо подходит для завершения такого интересного марафона, - сказал Мэтт Диккенс, арт-директор международного автомарафона «Mongol Rally».



