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Участники «Mongol Rally» финишируют в Улан-Удэ в пятый раз

Участники «Mongol Rally» финишируют в Улан-Удэ в пятый раз
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Первые экипажи прибудут уже на этой неделе

Как сообщал «Байкал-Daily», 22 июля из пригорода Праги стартовало международное ралли «Mongol Rally». 380 команд и 700 представителей из Европы, Северной Америки, Новой Зеландии, Австралии, Израиля, Китая, Казахстана, Южной Кореи, Египта, ЮАР и России должны завершить своё путешествие в Улан-Удэ. 
 
В пятый раз столица Бурятии встретит участников необычных гонок. 
 
Участникам предстояло преодолеть без установленного маршрута около 16 тысяч километров по горам, пустыням, степям и бездорожью. Финишировать первые экипажи начнут уже 16 августа на площади Советов. 

- Мы в 16-й раз проводим «Mongol Rally» и в пятый раз проводим финиш в Улан-Удэ. С каждым годом всё больше участников и команд, - отметил руководитель оргкомитета международного автомарафона «Mongol Rally» Кевин Мерфи. 

Гонка «Mongol Rally» является благотворительной: каждая команда на ралли жертвует как минимум 1000 фунтов стерлингов на благотворительность. Половина суммы идёт в фонд «Cool Earth», которая защищает исчезающие тропические леса, остальное идёт в другие благотворительные фонды. 

За всю историю ралли на благотворительность было собрано больше 10 миллионов долларов.

В ралли участвуют только малолитражные автомобили, а также 10 команд на мотоциклах.

31 августа на площади Советов в рамках «Mongol Rally» пройдёт шоу с участием вокалистов, и в том числе здесь выступит ди-джей, участвующий непосредственно в гонках.

14 сентября на площади Советов состоится церемония закрытия финиша, после которой в одном из ночных клубов пройдёт афтепати.

- «Mongol Rally» является одним из самых больших ралли в мире на сегодняшний день, самых протяжённых, самых больших по количеству участников. Улан-Удэ является приятным и красивым местом, которое очень неплохо подходит для завершения такого интересного марафона, - сказал Мэтт Диккенс, арт-директор международного автомарафона «Mongol Rally».

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