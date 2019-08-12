«До инфаркта можно довести»: В Улан-Удэ пранкер жестоко разыграл горожан



- Здравствуйте всем. Сегодня новый пранк. Видите, как всё максимум серьёзно. Давай тащи его, брат. Тащи, тащи. Сюда его закинем, - с этих слов начинается видеоролик.



Автор видео с помощью металлоискателя якобы нашёл что-то под землёй в пригородном лесу. Чтобы выяснить, что же там лежит, он просит прохожих помочь ему в раскопках. Когда горожане берут в руки лопату, подъезжает внезапно машина, из которой два молодых человека достают «бездыханное» тело и просят закопать его. Улан-удэнцы, увидев разыгранную парнями убедительную сценку, бросают лопату и стремительно убегают с места.

















«Это пранк, это шутка, это шутка, стойте» - кричит вслед убегающим один из молодых людей. Однако на записи жители Улан-Удэ не оглядываются и не останавливаются.



Пользователи сейчас активно комментируют видео: «Это пранк, это шутка, это шутка, стойте» - кричит вслед убегающим один из молодых людей. Однако на записи жители Улан-Удэ не оглядываются и не останавливаются.Пользователи сейчас активно комментируют видео:



«Просто пушка»

«Это жёстко»

«Я люблю чёрный юмор, ну, этот пранк очень сложный, надо быть смелым человеком чтобы сделать это! У вас получилось это, парни! Молодцы!»

«Красавчики просто! Лучше пранкеры!»

«Так до инфаркта можно довести человека»

«Вдруг у кого-то сердце слабое, кони двинет, че делать будете?»



Видео появилось в соцсети всего день назад и сейчас набрало уже больше 5 тысяч просмотров.



В Сети набирает популярность видео, снятое пранкером из Улан-Удэ.