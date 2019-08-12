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В Бурятии дети познакомились с патрульным автомобилем ДПС

В Бурятии дети познакомились с патрульным автомобилем ДПС
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Дорожные полицейские побывали в гостях в детском лагере

В Иволгинском районе Бурятии сотрудники Госавтоинспекции посетили детский оздоровительный лагерь «Черёмушки». Дорожные полицейские провели для детей выездное мероприятие по профилактике дорожно-транспортного травматизма.

В начале встречи автоинспекторы напомнили находящимся на отдыхе школьникам о соблюдении правил дорожной безопасности и повторили с ними правила поведения на проезжей части.

После сотрудники ГИБДД рассказали об особенностях службы сотрудников Госавтоинспекции. Школьники узнали, как полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения, проводят профилактические беседы и акции для водителей и пешеходов, учат детей правилам безопасного поведения на дороге.

Особый интерес у детей вызвал патрульный автомобиль и специальное громкоговорящее устройство, с помощью которого сотрудники полиции общаются с участниками дорожного движения. Все желающие смогли почувствовать себя автоинспектором, заняв одно из сидений служебного транспорта.

В завершении мероприятия дети поблагодарили полицейских за интересное занятие, сообщает УГИБДД по Бурятии.

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