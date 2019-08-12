Осенью Иволгинский район Бурятии справит своё 80-летие





В сентябре Иволгинский район Бурятии отпразднует своё 80-летие. Торжественные мероприятия пройдут 7 и 14 сентября.



7 сентября на центральном стадионе села Иволгинск состоятся соревнования по футболу. В этот же день в физкультурно-оздоровительном комплексе пройдёт турнир по бурятским шахматам «Шатар».



Основные мероприятия намечены на 14 сентября. На центральном стадионе села районного центра они будут идти с раннего утра до поздней ночи. Начнётся праздник с соревнований по лёгкой атлетике. Затем пройдут абсолютное первенство по национальной борьбе, состязания по стрельбе из лука и турнир по волейболу. После волейбола стартует торжественное открытие юбилея. Спортивная программа вновь продолжится соревнованиями по армрестлингу и национальной борьбе в весовых категориях до 63 кг, до 75 кг, свыше 75 кг и среди юношей. После этого их сменят гала-концерт районного фольклорного фестиваля «Хоровод дружбы» и перетягивание каната.



Вечерняя шоу-программа на стадионе откроется с награждения участников смотра-конкурса среди сельских поселений района. После них выступят звёзды бурятской эстрады Валико Гаспарян, Мэдэгма Доржиева, театр народной музыки и танца «Забава», Ирина Шагдурова, Арюна Нимаева и многие другие, а также участницы конкурса «Мисс Иволгинск». Ещё гостям праздника обещают показать лазерное шоу и праздничный салют. Закончится торжество дискотекой ди-джея «Грей».



В этот день в районном доме культуры можно увидеть выставку о районе. После обеда там же пройдёт торжественное собрание, посвящённое юбилею. А вечером на площади у дома культуры начнётся шоу-программа победителей и финалистов районного конкурса эстрадной песни «Голос Иволги».



С утра на площади у дворца спорта будут работать детские площадки, а по улице Ленина – презентационные площадки поселений и организаций. В это же время в сквере «Мемориал Славы» состоится концерт «В нашем парке играет оркестр». После обеда у дворца спорта пройдёт концерт детского творчества «Планета детства». Об этом сообщает пресс-служба администрации Иволгинского района.

