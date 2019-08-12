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Октябрьский район Улан-Удэ останется без горячей воды ещё на неделю

Октябрьский район Улан-Удэ останется без горячей воды ещё на неделю
Общество,  Фото:pixabay.com
Во время ремонтных работ были выявлены проблемы

В настоящее время продолжаются масштабные работы по реконструкции и капитальному ремонту тепловых сетей по улице Ключевская и Сахъяновой в Улан-Удэ.

В соответствии с планом производства работ горячее водоснабжение у жителей Октябрьского района должно было появиться с 12 августа. Подрядные организации работают в усиленном режиме и брали обязательства выполнения необходимых работ для подачи горячего водоснабжения в срок, отмечают в управлении по информационной политике.

Однако при вскрытии теплотрассы был выявлен ряд инженерных коммуникаций, которые эксплуатировались фабрикой верхнего трикотажа. Коммуникации проходили под цехами, в которых теперь располагается торговый центр «Гвоздь». Для продолжения работ по ремонту теплотрассы была проведена корректировка проекта.

Кроме того, недавнее повышение уровня воды в Селенге и Уде выявило проблему высокого уровня грунтовых вод по улице Ключевской, что также потребовало корректировки проекта для разработки необходимых технических мероприятий.

- К сожалению, в связи с выполнением дополнительных работ срок для подачи горячего водоснабжения изменился. Все работы для подачи горячей воды планируется завершить к 17 августа, после чего начнётся заполнение трубопроводов водой. Подача горячей воды потребителям 625 многоквартирных домов Октябрьского района начнётся с 19 августа 2019 года, - сообщают в мэрии. 
отключение воды
 
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