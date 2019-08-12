Овощи, а также ботва от огородных растений предназначены для подкормки животных, содержащихся на территории музея
В официальной группе Этнографического музея народов Забайкалья в социальной сети «ВКонтакте» 9 августа опубликовали запись с обращением к садоводам и огродникам.
Этнографический музей принимает морковную ботву, морковь, капусту и капустные листы, свекольную ботву, свежее сено для подкормки животных, содержащихся на территории музея.
- Музей каждый месяц закупает продукты для животных на 160 тысяч рублей, в неделю уходит 50 килограммов капусты и 50 килограммов моркови, - рассказали «Байкал-Daily» в пресс-службе музея.
На сегодня улан-удэнцы ещё ничего не привозили, но сотрудники просят предварительно звонить заведующему «Уголка живой природы», потому что в прошлом году овощей и прочей подкормки было слишком много.
Звонить по телефону 33-25-10.
В Этнографическом музее принимают овощи от улан-удэнцев
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