В Бурятии проверяют школы перед началом учебного года





Всего в Бурятии в новом учебному году планируется к эксплуатации 459 школ. С 13 июня инспекторами Государственного пожарного надзора совместно с представителями республиканского министерства образования проводятся проверки и профилактические обследования школ.На сегодня сотрудниками МЧС России в составе межведомственной комиссии, принято 311 общеобразовательных учреждений, что составляет 68 % от общего количества.- В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий были выявлены такие нарушения, как неисправность источников наружного противопожарного водоснабжения и автоматической противопожарной сигнализации, захламление территорий противопожарных разрывов, а также проведение неграмотно спланированного капитального ремонта. Так, в пяти школах на сегодняшний день проводится ремонт, - сообщил заместитель начальника Главного управления – начальник УНДПР ГУ МЧС России по Бурятии Константин Скворец.Во время проверки инспекторы Госпожнадзора проверяют пути эвакуации на соответствие требованиям пожарной безопасности - двери эвакуационных выходов должны открываться по ходу движения и быть оборудованы легкооткрываемыми запорами.Кроме того, сотрудники МЧС осматривают системы эвакуационного освещения и системы управления эвакуацией людей в случае пожара. Немаловажную роль играет и подготовленность персонала к действиям при возникновении пожара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.- В целом, школы республики находятся в удовлетворительном состоянии, и в большинстве случаев при выявлении недостатков, они устраняются сразу в процессе приёмки, - отмечает Константин Скворец.В сентябре текущего года сотрудниками МЧС будет проводиться месячник безопасности, в рамках которого планируются проведение уроков безопасности с учащимися, противопожарные инструктажи и беседы с персоналом школ, а также отработки практических эвакуации в случае возникновения ЧС и пожаров.