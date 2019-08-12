Нижнеудинские школьники возвращаются из ужаснувшего их лагеря



Министр образования Иркутской области Валентина Перегудова посетит оздоровительный лагерь «Лесная сказка» в Рязанской области, куда в прошлую пятницу прибыли на отдых 179 детей с сопровождающими из Нижнеудинска. По прибытии в лагерь ребята стали жаловаться на условия проживания, его санитарное состояние.



Как пояснила Валентина Перегудова, все лагеря, куда этим летом поехали отдыхать ребята из затопленных территорий, значатся в федеральном реестре и рекомендованы к посещению Министерством просвещения РФ. Все необходимые разрешительные документы на организацию детского отдыха в этом лагере были.



- К сожалению, мы не можем предварительно проверить лично каждый лагерь, в который отправляем детей. Мы сегодня посмотрим данное оздоровительное учреждение. После этого сможем дать оценку ситуации. Ребятам и педагогам из Нижнеудинска было предложено остаться в лагере ещё на пару дней, чтобы мы успели перенаправить их в другое оздоровительное учреждение в центральной части России. Однако сопровождающие приняли решение везти детей домой, сейчас все школьники едут в Нижнеудинск, – отметила министр.



Напомним, детей из затопленных территорий Иркутской области отправляют в загородные лагеря с начала июля. Всего желание отдохнуть выразили более 5000 школьников. Большая часть из них уже отдыхают в оздоровительных лагерях страны. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

