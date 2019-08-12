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В Бурятии прошёл фестиваль «Байкальский ветер - 2019»: фоторепортаж

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В мероприятии приняли участие свыше 1000 человек

С 9 по 11 августа в Бурятии прошёл фестиваль водных видов спорта «Байкальский ветер». Это ежегодный спортивно-развлекательный праздник для экстремалов-профессионалов, любителей и людей, предпочитающих активный отдых. В этом году мероприятие прошло на Байкале на косе Посольского сора. 
 
На 3 дня туда приехали отдохнуть и посоревноваться свыше 1000 любителей активного отдыха из Улан-Удэ, Иркутска, Ангарска, Читы, Красноярска, Костромы, Северомуйска и Москвы. 
 
Для детей была подготовлена учебная школа по водным видам спорта. Она начала свою работу 6 августа. Юные спортсмены под руководством опытных инструкторов занимались виндсёрфингом, сап-сёрфингом и каякингом. В пятницу они продемонстрировали полученные навыки в соревновательных заплывах. 
 
Соревнования среди взрослых начались на следующий день. Атлеты приняли участие в виндсёрфинге, кайтсёрфинге, гребле на байдарках, сап-сёрфинге и в соревнованиях по плаванию в открытой воде. 
 
Также для участников и зрителей была подготовлена и развлекательная часть фестиваля. Днём гостей ждала утренняя йога, фотоконкурс «Поймай ветер», показательные выступления и мастер-классы по латиноамериканским танцам, квесты, конкурсы и розыгрыши на пляже. В вечерней программе – кинозал на берегу Байкала, вечера авторской песни, выступления кавер-групп и зажигательные миксы от ди-джеев Улан-Удэ и Иркутска.

Результаты соревнований: 

Состязания по плаванию в открытой воде - 450 метров для взрослых и 200 метров для юниоров:

- среди мужчин:
1 место – Самышкин Александр (Улан-Удэ);
2 место – Громышеев Алексей;
3 место – Волков Данила из Красноярска;

- среди юных пловчих:
- 1 место Кущенко Аня (Улан-Удэ); 
2 место - Кудряшова Настя из Красноярска; 
3 место - Алексеева Марина из Улан-Удэ; 

Среди юниоров места распределились следующим образом: парни - первое место Рипасов Костя (Иркутск), второе - Привалов Дима (Улан-Удэ), третье - Шубин Григорий. Среди девочек первенствовала Винокур София из Москвы, которая опередила сестёр Софию и Варю Швединых из Иркутска.

Гонки по сап-сёрфингу: 

- среди мужчин:
- 1 место - Старицын Михаил из Иркутска; 
- 2 место - Нефедьев Павел (Иркутск);
- 3 место - Лениц Артур (Иркутск); 

- среди женщин:
- 1 место - Галыш Марисоль из Иркутска; 
- 2 место - Березкова Катя (Иркутск); 
- 3 место - Любимова Лена (Иркутск);

Гонки на каноэ-двойках и каяках-одиночках:

Среди мужчин победу одержал экипаж под названием «Сёрферы» из Иркутска в составе Старицина Михаила и Березнова Алексея. Среди женских двоек самым быстрым оказался экипаж из Ирутска и Улан-Удэ в составе Шведриной Светланы и Токаревой Елены. В смешанных экипажах первенствовал экипаж из Иркутска в составе Морозова Александра и Любимовой Елены. Среди каякеров самыми быстрыми оказались Красиков Святослав (Улан-Удэ) и Шведрина Светлана (Иркутск). Самыми стремительными и быстрыми экипажами в семейных соревнованиях на байдарках-тройках стала семья Шилоносовых из Иркутска (Роман, Людмила, Аня), опередившая семью Базаровых (Улан-Удэ) и семью Зубович из Иркутска.

Соревнования по виндсёрфингу: 

Среди юниоров первенствовал Шильников Миша, среди девушек – Липская Аня, а среди мужской «элиты» Шумилов Александр из Иркутска, который опередил Тенгелиди Никиту и Шильникова Михаила. Среди девушек первенствовала Тенгелиди Софья, вторая - Наумова Надежда, третья - Выхристюк Вика (все - Иркутск).

Соревнования по кайт-сёрфингу (общий старт): 

- 1 место - Чайндай Александр (Иркутск); 
- 2 место - Веселов Дмитрий (Иркутск);
- 3 место - Кудряшова Анастасия (Красноярск).
фестиваль Байкал
 
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