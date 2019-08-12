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В Бурятии стартовала уборочная кампания

В Бурятии стартовала уборочная кампания
Общество,  Фото:pixabay.com
Также идёт заготовка кормов

В Прибайкальском и Иволгинском районах Бурятии начат сбор ранних картофеля и капусты. Активными темпами идёт заготовка кормов. Об этом рассказал министр сельского хозяйства Бурятии Даба-Жалсан Чирипов в ходе посещения Бичурского района 9 августа.

Первой точкой рабочей поездки стали поля ООО «Виста». Площадь пашни под посевами «Бурятской остистой РС-1» составляет 220 га. Несмотря на неблагоприятные погодные условия в весенне-летний период, хозяйство идёт на расширение посевных и рассчитывает на хорошую урожайность.

- В этом году планируем выйти на урожайность 25-30 ц/га, если погодные условия позволят. Ожидаем, что несмотря на гибель 5% посевов в результате затопления, поставленную задачу мы выполним, - отметил Сергей Федотов, заместитель директора ООО «Виста».

На сегодня в целом Бичурский район скосил и убрал сена на площади 9013 га (40% от плана), заготовил сена 17, 7 тысяч тонн.

Говоря о заготовке кормов, министр сообщил, что в республике убрано сена с площади 68,3 тысяч га, заготовлено более 95 тысяч тонн сена, что составляет 17, 4 % от потребности. В Кабанском, Мухоршибирском, Тарбагатайском районах заготовлено 1,3 тысячи тонн сенажа, что составляет 8,5% от потребности. Силоса заложено 5,38 тысяч тонн только в Кабанском районе.

- В рамках рабочей поездки также прошло совещание по вопросам реконструкции головного водозаборного сооружения Бичурской оросительной системы, расположенной в русле реки Бичура. Сооружение введено в эксплуатацию ещё в 1980 году и сегодня требует капитального ремонта. Существует опасность размыва грунта левого берега сооружения при подъёме воды в реке, а также окончательного обрушения бетонной стенки левого берегового устоя, и, как следствие, отсутствие воды на территории села Бичура, примыкающей к магистральному каналу РМК, - сообщает пресс-служба минсельхоза Бурятии.

Министр поручил главе района Василию Смолину принять первоочередные меры для предотвращения размыва берега и полного перекрытия доступа воды через изношенные уплотнители затворов в левобережный магистральный канал.

- Необходимо произвести ремонтные работы всех четырёх бетонных стенок, восстановить подпорную переливную плотину и её водобойную часть, также находящуюся в аварийном состоянии, - отметил Чирипов.

ФГБУ «Управление Бурятмелиоводхоз» совместно с администрацией МО «Бичурский район» поручено разработать «Дорожную карту» по оформлению данной оросительной системы в федеральную собственность для дальнейшего включения в данного объекта в подпрограмму «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России».
уборочная кампания
 
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