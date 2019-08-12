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В Иркутской области лесные пожары тушат с воздуха

В Иркутской области лесные пожары тушат с воздуха
Общество,  Фото:pixabay.com
В соседнем регионе действуют 140 пожаров

4 воздушных судна МЧС России ежедневно продолжают тушение лесных пожаров в Иркутской области. Два самолёта Бе-200 ЧС задействованы в тушении пожаров в Качугском районе.

Вертолёты Ми-8 и Ми-26 тушат пожары с воздуха в Усть-Кутском районе. Общими силами авиации над горящими лесами накануне было произведено 142 слива воды объёмом более 1 тысячи тонн. Таким образом ликвидировано более 15 километров горящей кромки лесов и снижена интенсивность горения, что существенно облегчает тушение природных пожаров наземными силами, особенно в труднодоступной местности.

Для переброски пожарного десанта к месту тушения пожаров и мониторинга лесопожарной обстановки от министерства лесного комплекса задействовано 5 воздушных судов.

По состоянию на утро 12 августа в регионе действует 140 пожаров на площади 769 тысяч 869 га. Самыми горимыми остаются Мамско-Чуйский, Бодайбинский, Киренский, Катангский, Усть-Кутский районы.

По сравнению с предыдущими сутками, количество пожаров уменьшилось на 9, площадь действующих очагов природных пожаров увеличилась на 14 тысяч 477,6 га. 

В 5-ти километровой зоне от населённых пунктов действуют 4 пожара: в Бодайбинском районе в 3 км от населённого пункта Светлый пожар локализован на площади 985 га; в Катангском районе в 5 км от села Бур пожар действует на площади 75 га; в Мамско-Чуйском районе в 5 км от посёлка Луговский пожар действует на площади 1070 га и в 3 км от деревни Колотовка пожар локализован на площади 0,7 га.

В 10-ти километровой зоне от населённых пунктов действуют 12 пожаров. На их защите – наземная группировка пожарных МЧС России Иркутской области, усиленная группой в 100 человек Уральского учебно-спасательного центра МЧС России в Усть-Кутском районе и 85 человек аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Новосибирской области в Киренском районе.

Угрозы населённым пунктам нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
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