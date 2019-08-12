Иркутские велогонщицы стали призёрами на всероссийской спартакиаде



Сборная команда Иркутской области, в состав которой входили усольские велосипедистки Алёна Филиппова, Алина Урмашова, Дарья Земляничкина и Анна Становых, заняла третье место на финальных соревнованиях по велоспорту-шоссе IX летней Спартакиады учащихся России 2019 года. Соревнования проходили со 2 по 8 августа в Саранске.



За четыре дня состязаний были разыграны медали в индивидуальных, командных, групповых гонках и гонке-критериум. Участниками этих стартов стали более 300 спортсменов из 30 регионов страны.



Алёна Филиппова, Алина Урмашова, Дарья Земляничкина и Анна Становых в командной гонке на 22 км стали обладательницами бронзовых наград среди девушек 15-16 лет, уступив лидерство сильнейшим командам Санкт-Петербурга и Республики Башкортостан. Результат сборной Приангарья составил 36 минут 28 секунд.



Усольские велогонщицы занимаются и выступают под руководством тренера Андрея Афанасенко, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.



