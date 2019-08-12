В Улан-Удэ на Бурводе столкнулись «Тойота» и «Рено»





Накануне вечером на улице Кабанская в микрорайоне Бурвод в Улан-Удэ произошло ДТП. По словам очевидца аварии, столкнулись «Тойота Ист» и «Рено Логан».- Девушка за рулём «Тойоты» выехала под знак «Уступи дорогу» и совершила столкновение с «Рено», - пояснил свидетель происшествия.В ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.