В Улан-Удэ на Бурводе столкнулись «Тойота» и «Рено»

За рулём японского автомобиля была девушка
Накануне вечером на улице Кабанская в микрорайоне Бурвод в Улан-Удэ произошло ДТП. По словам очевидца аварии, столкнулись «Тойота Ист» и «Рено Логан».
- Девушка за рулём «Тойоты» выехала под знак «Уступи дорогу» и совершила столкновение с «Рено», - пояснил свидетель происшествия.
В ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
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