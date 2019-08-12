РАЛХ назвал причины лесных пожаров в Бурятии



Как сообщал «Байкал-Daily», за сутки в Бурятии обнаружен 1 новый очаг возгорания в Северо-Байкальском районе. Всего же



На утро 12 августа проводились работы по тушению 4 лесных пожаров в Северо-Байкальском районе. Также продолжаются работы по дотушиванию двух локализованных очагов.



Продолжаются работы по тушению 5 лесных пожаров на особо охраняемых природных территориях - в Забайкальском национальном парке, Джергинском и Баргузинском заповедниках - общей площадью около 1 100 га.



Также на территории Бурятии под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находятся 29 термоточек в Северо-Байкальском, Баунтовском, Курумканском, Муйском районах в зоне контроля на общей площади около 100 700 га.



«Очаги находятся в труднодоступной горной местности, угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует», - отметили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Причины пожаров и прогнозируемый ущерб от бушующей стихии Как сообщал «Байкал-Daily», за сутки в Бурятии обнаружен 1 новый очаг возгорания в Северо-Байкальском районе. Всего же проводились работы по тушению 11 лесных пожаров в Баргузинском, Курумканском и Северо-Байкальском районах на общей площади около 2 036 га. В результате 2 пожара локализованы.На утро 12 августа проводились работы по тушению 4 лесных пожаров в Северо-Байкальском районе. Также продолжаются работы по дотушиванию двух локализованных очагов.Продолжаются работы по тушению 5 лесных пожаров на особо охраняемых природных территориях - в Забайкальском национальном парке, Джергинском и Баргузинском заповедниках - общей площадью около 1 100 га.Также на территории Бурятии под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находятся 29 термоточек в Северо-Байкальском, Баунтовском, Курумканском, Муйском районах в зоне контроля на общей площади около 100 700 га.«Очаги находятся в труднодоступной горной местности, угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует», - отметили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



На вопрос, что же стало причиной лесных пожаров в регионе в этом году, ответил на брифинге в правительстве Бурятии и.о. руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Дмитрий Баклашкин.



- Причиной пожаров послужили природно-климатические условия, большая грозовая активность. В этом году зарегистрировано от общего количества 40 % пожаров, возникших от гроз. Также на распространение пожаров повлияло отсутствие осадков в течение продолжительного времени. В северных районах Бурятии 1,5 месяца не было ни одной капли дождя. Настолько просохла подстилка, что там фактически земля горит, - сказал Дмитрий Баклашкин.



Прогнозируемый ущерб от лесных пожаров в так называемых зонах контроля, по словам Дмитрия Баклашкина, существенно меньше прогнозируемых затрат.



- Прогнозируемый ущерб, мы посчитали его, он небольшой, не превышает 1 миллиона рублей. А чтобы потушить эти пожары понадобится, я предполагаю, не менее 150 млн рублей, - сообщил и.о. руководителя РАЛХ.



Работы по тушению становятся практически невозможными из-за очагов возгорания, расположенных на труднодоступных участках.



- Все эти пожары действуют в горной местности. Превышение над уровнем моря от 1,5 тысяч составляет, в некоторые места даже вертолёты не могут подняться, не говоря у же о том, чтобы как-то людей туда завести, - продолжил он.



Поэтому вся надежда на тушение подобных лесных очагов остаётся на дождь.



- Эти пожары потухнут, когда погода изменится, пройдут осадки. Осадки прошли по южным, юго-западным и центральным районам Бурятии, по восточным и северо-восточным районам пока осадков не было. По данным Гидрометцентра, циклон двигается в ту сторону, ну, то есть надеемся, что там осадки будут, - сказал Дмитрий Баклашкин.



Всего РАЛХ для тушения лесных пожаров предусмотрено 2200 человек. На сегодня на пожарах задействовано 400 человек.



На территории Бурятии продолжает действовать особый противопожарный режим.



Вместе с тем, места отдыха и места сбора дикоросов определены, и эти места люди могут посещать свободно.



Ознакомиться с перечнем можно на сайте республиканского агентства лесного хозяйства, а также в лесничествах.









