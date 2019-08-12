В Бурятии 27 многодетных семей получили более 70 миллионов



В Бурятии за 1 полугодие 2019 года единовременные денежные выплаты на приобретение жилья предоставлены 27 многодетным семьям. На эти цели было направлено 70,7 миллионов рублей.



В пресс-службе министерства социальной защиты населения Бурятии отмечают, что законодательством республики установлено предоставление за счёт средств регионального бюджета семьям, имеющим более 6 детей, нуждающимся в улучшении жилищных условий, единовременной денежной выплаты на приобретение жилых помещений.



Кроме того, средства на покупку жилья предоставляются семьям, в которых одновременно родилось трое и более детей.



- Эта мера социальной поддержки предусмотрена региональным законом «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Бурятия» и постановлением правительства РБ от 11.12.2008 г. № 527. Но в текущем году рождение тройни на территории республики зафиксировано не было, - добавили в пресс-службе министерства.



Ранее единовременная денежная выплата на приобретение жилья за бюджетные средства предоставлялась многодетным семьям, имеющим не менее семи детей.



С начала действия программы, с 2011 года по 2012 год, улучшили жилищные условия 33 многодетные семьи с семью, восемью и девятью детьми. С 2013 года началась реализация второго этапа программы, и жилищные сертификаты начали предоставлять семьям, в которых воспитываются от шести несовершеннолетних детей. Всего с начала действия программы жильём обеспечено 267 семей, имеющих шесть и более детей, на общую сумму 609,3 миллиона рублей, в том числе в 2018 году - 43 семьи, получившие единовременную выплату в объёме более 107 миллионов рублей.

