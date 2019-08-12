Сегодня ночью жители Бурятии смогут увидеть звездопад

Улан-удэнцам наблюдать за падающими звёздами лучше за городом



В ночь с 12 на 13 августа жители Бурятии смогут понаблюдать за звездопадом - метеорным потоком Персеиды. Такое событие происходит каждый год на протяжении многих веков. В этом году Земля попала в поток 17 июля, а выйдет только 24 августа. Самый плотный поток ожидается сегодня ночью: в час выпадет около 100 звёзд.



- Летит созвездие Персеи, отсюда и название – метеорные поток Персеиды. Это сгорают мелкие частички, космическая пыль, которая, скажем так, «намусорила» комета Свифта-Туттля. Комета пролетела очень давно и оставила за собой след, а Земля входит в этот поток ежегодно. Это не такой сильный метеорный поток – в час выпадает около 100 звёзд. Если за пять минут упадёт хоть одна звезда – это уже большая удача, но это зрелище, это очень красиво, - рассказала «Байкал-Daily» Лилия Миронова, заведующая астрономической обсерваторией БГУ.



Также эксперт сообщила, что в этом году звездопаду могут помешать неблагоприятные условия, а именно полнолуние, которое будет 14-15 августа. Луна засветит слабые и средние метеоры, поэтому можно будет увидеть только единицы – самые яркие и сильные.



Для того, чтобы посмотреть на звездопад, достаточно иметь обзор всего неба, телескопы и прочие девайсы не нужны. Любоваться падающими звёздами лучше вдали от уличного освещения и других источников света – например, за городом, где небо особенно тёмное.