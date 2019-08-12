Иркутянин обворовал квартиру на 200 тысяч рублей

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Накануне в полицию с заявлением обратилась 34-летняя иркутянка. Женщина сообщила, что она с семьёй ушли на день рождения, а вернувшись, обнаружили пропажу вещей из квартиры.
Сотрудники полиции установили, что за время отсутствия неизвестный забрался на балкон второго этажа. Разбив стекло балконной двери, он попал в квартиру, откуда украл ценные вещи. Общая сумма ущерба составила более 200 тысяч рублей.
- Подозреваемого задержали, им оказался иркутянин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В настоящее время задержанный помещён в следственный изолятор, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
За кражу возбуждено уголовное дело.
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