Иркутянин обворовал квартиру на 200 тысяч рублей











Накануне в полицию с заявлением обратилась 34-летняя иркутянка. Женщина сообщила, что она с семьёй ушли на день рождения, а вернувшись, обнаружили пропажу вещей из квартиры.Сотрудники полиции установили, что за время отсутствия неизвестный забрался на балкон второго этажа. Разбив стекло балконной двери, он попал в квартиру, откуда украл ценные вещи. Общая сумма ущерба составила более 200 тысяч рублей.- Подозреваемого задержали, им оказался иркутянин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В настоящее время задержанный помещён в следственный изолятор, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.За кражу возбуждено уголовное дело.