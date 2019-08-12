Животных проверяли на стельность
В целях акушерско–гинекологической диспансеризации крупного рогатого скота сотрудники отдела репродукции и лабораторных исследований племенной службы Бурятии 1 августа выехали в ФГУП «Байкальское», на молочное отделение «Каменское». Предприятие находится в Кабанском районе.
Исследовано 100 голов КРС, из них УЗИ-сканером проверено 37 коров, у пяти выявлены различные гинекологические патологии. Скот поставлен на выбраковку. У всех остальных обследованных животных диагностирована стельность (беременность). Сроки от 1 до 2 недель.
- Для диагностики стельности использовался метод ультразвуковой диагностики при помощи недавно закупленного аппарата V1 фирмы Kaixin, который позволяет определить раннюю стельность скота. Результаты проведённого обследования позволят более рационально подойти к ведению животноводства, - сообщили в пресс-службе минсельхозпрода Бурятии.
Справка:
ФГУП «Байкальское» является племенным предприятием по разведению казахской-белоголовой породы крупного рогатого скота. Также имеются три молочно-товарные фермы по разведению симментальского скота. Здесь содержится более 488 голов маточного поголовья коров. На сегодняшний день надой с одной коровы составляет 13,8 литров молока в день.
В Бурятии на предприятии провели УЗИ-диагностику коров
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