В Бурятии на предприятии провели УЗИ-диагностику коров

Животных проверяли на стельность



В целях акушерско–гинекологической диспансеризации крупного рогатого скота сотрудники отдела репродукции и лабораторных исследований племенной службы Бурятии 1 августа выехали в ФГУП «Байкальское», на молочное отделение «Каменское». Предприятие находится в Кабанском районе.



Исследовано 100 голов КРС, из них УЗИ-сканером проверено 37 коров, у пяти выявлены различные гинекологические патологии. Скот поставлен на выбраковку. У всех остальных обследованных животных диагностирована стельность (беременность). Сроки от 1 до 2 недель.



- Для диагностики стельности использовался метод ультразвуковой диагностики при помощи недавно закупленного аппарата V1 фирмы Kaixin, который позволяет определить раннюю стельность скота. Результаты проведённого обследования позволят более рационально подойти к ведению животноводства, - сообщили в пресс-службе минсельхозпрода Бурятии.





Справка:



ФГУП «Байкальское» является племенным предприятием по разведению казахской-белоголовой породы крупного рогатого скота. Также имеются три молочно-товарные фермы по разведению симментальского скота. Здесь содержится более 488 голов маточного поголовья коров. На сегодняшний день надой с одной коровы составляет 13,8 литров молока в день.





