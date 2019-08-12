Юная агинка стала призёром первенства Европы по шахматам

В Братиславе она была второй среди девочек до 12 лет
10 августа в столице Словакии Братиславе завершилось детско-юношеское первенство Европы по шахматам. Россияне завоевали 12 медалей и стали первыми в командном зачёте.
Юная шахматистка из Агинского Яна Жапова заняла 2 место (7,5 очков), улучшив свой результат прошлого года. Среди девочек до 12 лет она уступила Александре Шведовой (8,2 очка). Третье призовое место заняла Олеся Власова (7 очков). Все девочки представляли российскую команду. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Румынии на первенстве Европы среди школьников Яна заняла первое место
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