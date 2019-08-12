Улан-удэнские атлеты примут участие в международных соревнованиях по армлифтингу

Атлеты представят сборную Бурятии на чемпионате Мира по армлифтингу 26-27 октября в Москве. Бороться за призовые места поедут Рафаэль Кулиев – знаменитый силач, его отец Раф Кулиев и Виталий Савчук. Спортсмены едут на состязания по приглашению Андрея Пичугина - представителя всемирной ассоциации армлифтинга, чемпиона мира по армлифтингу прошлого года. https://www.baikal-daily.ru/news/16/327791/
Улан-удэнские атлеты уже прошли отборочный тур, с 10 августа они начали целенаправленную подготовку к соревнованиям.
Недавно Рафаэль Кулиев поставил новый рекорд - он провисел на турнике с помощью средних пальцев рук более 2 минут. При этом вес атлета составляет свыше 80 кг.
Спортсмен уже трижды устанавливал рекорды России. В прошлом году он в первый раз установил рекорд по подтягиваниям за один подход на двух пальцах. В декабре 2018 года спортсмен сделал становую тягу штангой в 120 килограммов одной левой рукой, то есть он из полусогнутого положения потянул гриф с блинами к поясу. В третий раз спортсмен попал в Книгу рекордов России, когда поднял одной рукой человека, весящего 86 килограммов.
Другой атлет, который выступит на чемпионате - Виталий Савчук, попал в Книгу рекордов России за выполнение 104 двойных прыжков на скакалке за одну минуту.
Недавно два атлета из Бурятии Рафаэль Кулиев и Виталий Савчук легко прошли испытания кастинга популярного экстремального шоу «Русский ниндзя».
Справка:
Армлифтинг - силовой вид спорта, соревнования на силу хвата. Включает в себя различные дисциплины на силу хвата: «Rolling Thunder», «Apollon's Axle», «Silver Bullet», «Hub», «Saxon Bar» и «Excalibur». Соревнования по армлифтингу интересны благодаря своему непредсказуемому характеру: их результат трудно угадать по внешнему виду участников, так как он зависит не от общего физического развития, а именно от силы хвата кисти. Соревнования по армлифтингу часто проводятся в качестве развлечения на массовых мероприятиях или как дополнительные в турнирах по другим силовым дисциплинам.