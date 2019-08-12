В Иркутской области задержали «чёрных лесорубов»









С места происшествия полицейскими изъят лес объёмом 60 кубических метров. По версии экспертов, своей деятельностью подозреваемые нанесли ущерб лесному фонду на сумму свыше 300 тысяч рублей.







За незаконную рубку по предварительному сговору возбуждено уголовное дело. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания. Полицейские устанавливают других участников незаконного бизнеса, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

С места происшествия полицейскими изъят лес объёмом 60 кубических метров. По версии экспертов, своей деятельностью подозреваемые нанесли ущерб лесному фонду на сумму свыше 300 тысяч рублей.За незаконную рубку по предварительному сговору возбуждено уголовное дело. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания. Полицейские устанавливают других участников незаконного бизнеса, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.













В Качугском районе Иркутской области полицейские выявили следы незаконной вырубки. Кроме того, вблизи деляны обнаружены и изъяты машины «КамАЗ» и «Урал», гружёные брёвнами сосны, трактор, оборудованный для погрузки древесины, а также бензопила.С поличным оперативники задержали двоих подозреваемых. Ими оказались нигде не работающие местные жители села Заречное 39 и 42 лет, по версии полицейских выполнявших роль водителя и трелёвщика. Кроме того, стражи порядка установили личность и задержали предполагаемого вальщика – 20-летнего ранее судимого жителя села Манзурка.