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Улан-удэнская команда победила на фестивале интеллектуальных игр

Улан-удэнская команда победила на фестивале интеллектуальных игр
Общество,  Фото:pixabay.com
Также у Улан-Удэ «серебро» за «Свою игру»

С 10 по 11 августа в научной библиотеке имени В. Г. Распутина в Иркутске состоялся XVI Байкальский фестиваль интеллектуальных игр. Участие в турнире приняли игроки, представляющие 14 городов России и Казахстана: Улан-Удэ, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Томск, Чита, Ангарск, Владивосток, Воронеж, Нижнеудинск, Черемхово, Санкт-Петербург, Москва, Нур-Султан.

В рамках фестиваля состоялся турнир по «Что? Где? Когда?» из 90 вопросов, по «Брейн-рингу», по спортивной «Своей игре» и «Эрудит-квартету». Почётным гостем и ведущим мероприятия стал игрок клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Малкин из Москвы.

По итогам двух дней фестиваля победителем в игре «Что? Где? Когда?» стала команда «Тридцатиногая сороконожка» (Иркутск), второе место заняли «Щеглы» (Новосибирск), третье – «Пахлава глупости» (Иркутск). В «Брейн-ринге» стали сильнейшими участники команды «Пахлава глупости» (Иркутск), чуть уступили им участники от «Тридцатиногой сороконожки» (Иркутск), а бронзу взяли «Щеглы» (Новосибирск).

В «Эрудит-квартете» первое место заняла команда «Каисса» (Улан-Удэ), второе – «Тридцатиногая сороконожка» (Иркутск), третьей стала сборная «Почти не думаем» (Красноярск). «Золото» в «Своей игре» завоевал Александр Булавчук, (Красноярск), «серебро» получил Алексей Тихонов (Улан-Удэ), «бронзу» – Никита Небаев (Томск). Об этом сообщает пресс-служба министерства по молодёжной политике Иркутской области.

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