Улан-удэнцам напомнили о безопасности на железной дороге

Профилактический рейд коснулся семей, находящихся в социально-опасном положении
7 августа сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних Советского района Улан-Удэ совместно с транспортными полицейскими провели профилактический рейд по профилактике чрезвычайных происшествий с детьми на железной дороге во время летних каникул.
Сотрудники обошли семьи находящиеся в социально-опасном положении и проживающие в близости к железнодорожным путям.
В ходе рейда охвачены посёлок Стеклозавод, СНТ «Стекольщик», станция Дивизионная.
Были вручены памятки, также с родителями и детьми была проведена профилактическая беседа о недопущении нахождения несовершеннолетних, вблизи железнодорожных объектов, сообщает управление по информационное политике Улан-Удэ.
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