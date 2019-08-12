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Улан-удэнцам напомнили о безопасности на железной дороге

Улан-удэнцам напомнили о безопасности на железной дороге
Общество,  Фото:pixabay.com, Управление по информационной политике
Профилактический рейд коснулся семей, находящихся в социально-опасном положении

7 августа сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних Советского района Улан-Удэ совместно с транспортными полицейскими провели профилактический рейд по профилактике чрезвычайных происшествий с детьми на железной дороге во время летних каникул.

Сотрудники обошли семьи находящиеся в социально-опасном положении и проживающие в близости к железнодорожным путям.

В ходе рейда охвачены посёлок Стеклозавод, СНТ «Стекольщик», станция Дивизионная.

Были вручены памятки, также с родителями и детьми была проведена профилактическая беседа о недопущении нахождения несовершеннолетних, вблизи железнодорожных объектов, сообщает управление по информационное политике Улан-Удэ.

рейд
 
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