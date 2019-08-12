В Бурятии проходит конкурс «Лидеры Улан-Удэ»

Победители получат возможность трудоустройства в администрацию города и другие организации



В столице Бурятии 10 августа на рабочей площадке собрались полуфиналисты конкурса «Лидеры Улан-Удэ». Организатором конкурса выступила городская администрация.



- Бросить вызов сотням управленцев и попасть в сообщество лидеров – именно такая задача стоит перед участниками конкурса «Лидеры России». Концентрация лидеров в одном месте и генерация идей не пройдёт зря, результат будет очевиден как для самих конкурсантов, так и для экспертов, которые сегодня дали свою оценку, - отметили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.



Как оценивают участников?



Оценка конкурсантов прошла по трём направлениям.



Первое – это проектная деятельность, то есть решение предложенных кейсов, сформулированных, исходя из стратегии социально-экономического развития Улан-Удэ до 2035 года. Задачи, которые предстоит решить столице, прорабатывались участниками в ходе мероприятия. По словам организаторов, их предложения вполне могут послужить основой для дальнейшего решения многих городских вопросов.



- Второе – это психологическая оценка. Для экспертов интересна роль, которую занимают конкурсанты в экстремальных условиях, в условиях изменяющейся среды. Таким образом можно выявить психотип каждого. Кто-то окажется стратегом, кто-то адептом и так далее, - поведали в управлении по информационной политике города.



Третье направление – работа в команде. Эксперты обращают внимание на участие участника в вопросах решения общей задачи. Один опускает руки, в то время как другой ведёт всех за собой и приводит свою команду к победе.



По итогам проработки кейсов каждый получил индивидуальную оценку, а по итогам анализа психологического состояния работы в команде участники получат дальнейшие рекомендации к действию.



Чем полезен опыт участия в таком проекте?



На мероприятии конкурсанты получили задания на организацию работы в разных ролях: генератор идей, оптимист, пессимист, держатель ресурсов и пользователь. Им предстояло принять на себя одну из них и высказаться с точки зрения заданной позиции. Такой опыт позволяет им посмотреть на решение задачи с разных сторон.



- Очень часто, когда мы работаем с проектом, мы влюбляемся в свою идею и ничего не видим. А здесь мы вынуждаем участников немного поменять позицию и покритиковать свой же проект, свою идею. Порой очень важно отойти и посмотреть со стороны на то, что ты делаешь, - рассказала разработчик этапа полуфинала Анна Аверина.



Чего ждать участникам в финале и после завершения конкурса?



В финале каждый из участников будет готовить и защищать свой проект. По итогам прошедшего дня они уже получили дорожную карту и необходимые знания. Затем им предстоит пройти собеседование с руководством города Улан-Удэ, представителями бизнеса, законодательной и социальной сфер и другими экспертами.



- 10 победителей получат сертификаты на полугодовой онлайн курс обучения в международной образовательной программе SynergyMini MBA. Кроме этого, они получают возможность трудоустройства в администрацию города и сторонние организации, - отметил один из организаторов конкурса Станислав Брыков.



Промежуточные итоги



«Каждый из полуфиналистов – заинтересованный и неравнодушный житель города и республики, готовый не только генерировать идеи, но и планировать и действовать. Уже сейчас кураторы проекта выделили для себя тех участников, с которыми готовы работать даже в случае того, если они не станут финалистами», - сообщили в мэрии.



Своё мнение выразил и и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Олег Екимовский.



- Все участники подготовлены. Анализируя их состав, можно сказать, что ребята собрались неравнодушные. Чувствуется, что есть мотивация что-то изменить к лучшему. Из каждой программы, которые представляют конкурсанты, есть что взять на заметку. Помимо того, что будут признаны лучшие конкурсанты, анкету каждого человека мы проанализируем и будем рассматривать его для зачисления в кадровый резерв. Как раз благодаря такому конкурсы мы сможем выявить талантливых людей, которые ходят мимо нас, которых мы не знаем. Это и есть задача конкурса - выявить таких людей, - сказал Олег Екимовский.



Как уточняют организаторы, в конкурсе принимают участие опытные управленцы и профессионалы. Это видно по их презентациям, их системному подходу, которому они следовали, изучая каждый кейс. Десятки конкурсантов получили хорошие опыт и знания, которые они смогут теперь применять в своих предприятиях и организациях. Пример города стал «заразительным», к организаторам уже обратились несколько представителей бизнеса и федеральных госструктур, которые выразили желание провести такой конкурс в формате собственных компаний.



«Возможно, следующее мероприятие такого рода будет масштабнее и состоится при участии республиканских властей. Но уже сейчас очевидно, что городской конкурс «Лидеры Улан-Удэ» - это хороший инструмент для выявления новых лидеров, которые станут будущим нашего города», подытожили в мэрии.





