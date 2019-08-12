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Иркутянка победила на международных соревнованиях по пулевой стрельбе

Иркутянка победила на международных соревнованиях по пулевой стрельбе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В стрельбе из пневматического пистолета она была точнее 58 соперниц

Иркутская спортсменка, мастер спорта России Надежда Колода заняла первое место на международных соревнованиях по пулевой стрельбе среди юниоров. Соревнования проходили с 7 по 11 августа в чешском городе Пльзень.

Надежда Колода победила в олимпийском упражнении – в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров, где за медали боролись 58 спортсменок. В квалификации её результат составил 571 очко, в финале – 234,1. Серебряным призёром в этом упражнении стала спортсменка из Италии. Бронзовую медаль выиграла спортсменка из Новосибирской области Ольга Щемелинина.

Напомним, в середине июля в немецком городе Зуль на Кубке мира по пулевой стрельбе среди юниоров Надежда Колода завоевала две золотые медали. Иркутянка победила в личном зачёте в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 50 метров и в командных соревнованиях вместе с Ольгой Щемелининой из Новосибирской области и Альбиной Бевз из Москвы.

Надежда Колода является воспитанницей областной спортивной школы олимпийского резерва «Приангарье» имени Л. М. Яковенко и занимается у Заслуженного тренера России Галины Корзун. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

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