В Иркутской области состоится гонка на горных велосипедах



В Иркутской области на территории лыжно-биатлонного комплекса «Ангарский» 7 сентября пройдёт гонка на горных велосипедах «ВелоБАМ 2019», которая является заключительным этапом Малого Кубка БАМ и Кубка БАМ. Регистрация участников на марафон уже началась, заявки уже подали более 100 человек.



Для участников предусмотрены следующие дистанции: марафон – 63 км, лайт-марафон – 42 км, мини-марафон – 21 км, а также есть дистанция для детей «БАМ Kids» протяжённостью 0,8 км. Участники, прошедшие полную дистанции «Марафон», «Лайт-марафон», получают медаль финишёра из линейки #БАМ19. Участники, прошедшие мини-марафон, награждаются памятной медалью.



«Для велогонки мы обновили трассу, она отличается от маршрута прошлого года. Но главные её преимущества – отсутствие какого-либо транспорта по маршруту движения, грязи на дистанции и необходимости в перекрытии магистралей общего пользования, а также стабильный грунт и относительно простая логистика. Сейчас на трассе ведутся регулярные работы по её расчистке и маркировке», – передают слова организаторов пресс-служба минспорта региона.

