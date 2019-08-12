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Жителя Бурятии задержали с пакетом «травки»

Жителя Бурятии задержали с пакетом «травки»
Общество,  Фото:пресс-служба Росгвардии по Бурятии
Мужчина пытался избавиться от марихуаны, но был замечен правоохранителями

В возле коттеджного посёлка Луч города Гусиноозерск шёл мужчина с синим полиэтиленовым пакетом, из которого торчала растительность. Патрулировавшие в это время Росгвардейцы обратили на него внимание и направились к мужчине.

Увидев приближающийся патрульный автомобиль, мужчина бросил пакет на землю, и попытался сбежать. Однако после непродолжительной погони, подозреваемый был задержан. В пакете было вещество растительного происхождения с характерным запахом дикорастущей конопли.

- Задержанного, 55- летнего жителя Селенгинского района, доставали в отдел полиции. По результатам экспертизы было установлено, что изъятое вещество является наркотическим веществом марихуаной, весом около 137 граммов, - сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Ведётся следствие.

Росгвардия наркотики
 
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