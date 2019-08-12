Жителя Бурятии задержали с пакетом «травки»





В возле коттеджного посёлка Луч города Гусиноозерск шёл мужчина с синим полиэтиленовым пакетом, из которого торчала растительность. Патрулировавшие в это время Росгвардейцы обратили на него внимание и направились к мужчине.Увидев приближающийся патрульный автомобиль, мужчина бросил пакет на землю, и попытался сбежать. Однако после непродолжительной погони, подозреваемый был задержан. В пакете было вещество растительного происхождения с характерным запахом дикорастущей конопли.- Задержанного, 55- летнего жителя Селенгинского района, доставали в отдел полиции. По результатам экспертизы было установлено, что изъятое вещество является наркотическим веществом марихуаной, весом около 137 граммов, - сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Ведётся следствие.