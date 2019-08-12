Жителя Бурятии задержали с пакетом «травки»

Мужчина пытался избавиться от марихуаны, но был замечен правоохранителями
В возле коттеджного посёлка Луч города Гусиноозерск шёл мужчина с синим полиэтиленовым пакетом, из которого торчала растительность. Патрулировавшие в это время Росгвардейцы обратили на него внимание и направились к мужчине.
Увидев приближающийся патрульный автомобиль, мужчина бросил пакет на землю, и попытался сбежать. Однако после непродолжительной погони, подозреваемый был задержан. В пакете было вещество растительного происхождения с характерным запахом дикорастущей конопли.
- Задержанного, 55- летнего жителя Селенгинского района, доставали в отдел полиции. По результатам экспертизы было установлено, что изъятое вещество является наркотическим веществом марихуаной, весом около 137 граммов, - сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Ведётся следствие.
Она включит в себя 4 зоны: «Степь», «Тайга», «Озеро» и «Хребты»
Расследование провело одно из крупных федеральных СМИ
Злоумышленники выхватили телефон из рук и сбежали
На турнире в Минске участвовало около 200 спортсменов из разных стран
Эта программа в республике действует с 2011 года
Мероприятие пройдёт в четверг на этой неделе
Сумма взятки составила 50 тысяч долларов
Сотрудники Интерпола за минувшие три недели нашли 15 иномарок с изменёнными идентификационными номерами
В столице Бурятии блогер из Тувы устроила акцию «Экологический след»
Женщина подожгла летнюю кухню и сбежала
Разбойное нападение на них совершили двое молодых людей
Мужчина задолжал страховой компании почти 100 тысяч рублей
Преступник рассчитывался украденной банковской картой в магазинах
В квартиру он пробрался через балкон
Республиканская прокуратура предоставила статистические данные