Забайкалец угнал машину женщины из-за отказа подвезти его



Злоумышленник признался в содеянном и рассказал, что угнал иномарку потерпевшей, после того как она отказалась подвезти его до дома.



Возбуждено уголовное по статье УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



Позже было установлено местонахождение злоумышленника. При появлении полицейских ранее судимый 23-летний житель Краснокаменска попытался скрыться, однако был задержан и доставлен в отдел полиции.