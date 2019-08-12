Забайкалец угнал машину женщины из-за отказа подвезти его

Во время задержания злоумышленник пытался скрыться
В полицию по Краснокаменскому району Забайкальского края обратилась местная жительница и сообщила об угоне автомобиля «Тойота Аристо».
Позже было установлено местонахождение злоумышленника. При появлении полицейских ранее судимый 23-летний житель Краснокаменска попытался скрыться, однако был задержан и доставлен в отдел полиции.
Злоумышленник признался в содеянном и рассказал, что угнал иномарку потерпевшей, после того как она отказалась подвезти его до дома.
Возбуждено уголовное по статье УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
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