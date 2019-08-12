В Бурятии открылся центр старообрядческой культуры



9 августа в селе Шаралдай Мухоршибирского района Бурятии – на родине известного писателя Исая Калашникова, в день его рождения, прошло праздничное мероприятие, посвящённое торжественному открытию центра развития старообрядческой культуры им. И. К. Калашникова. На праздник съехались гости из соседних сёл и города Улан-Удэ.



В день открытия центра стартовали «Калашниковские чтения», которые проводятся здесь традиционно. Был проведён республиканский круглый стол «Наследие И. К. Калашникова и старообрядцев-семейских – потенциальный механизм устойчивого развития территории МО «Мухоршибирский район». Целью круглого стола являлось определение приоритетных направлений и механизмов сохранения наследия писателя и традиционной культуры семейских для формирования условий устойчивого развития сельских территорий Республики Бурятия.



В ходе работы круглого стола были рассмотрены и обсуждены многие вопросы по сохранению и развитию традиционной культуры семейских, в том числе проект по созданию гончарной мастерской на базе туристского комплекса «Семейское подворье». Об этом сообщает пресс-служба минтуризма Бурятии.

