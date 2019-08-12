В Бурятии в поле задержали сборщика конопли

Наркоман имеет условное осуждение



9 августа полицейские во время рейда на поле, в двух километрах от посёлка Суджа Кяхтинского района Бурятии, задержали 43-летнего жителя Кяхты. Он занимался сбором конопли.



У мужчины полицейские изъяли 575 граммов наркотиков. Также у задержанного был установлен факт потребления запрещённого вещества.



В апреле подозреваемый был условно осуждён за кражу денег с банковского счёта и приговорён к лишению свободы на один год и 10 месяцев с испытательным сроком на два года. Также ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе, за наркопреступление.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

