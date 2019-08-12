Наркоман имеет условное осуждение
9 августа полицейские во время рейда на поле, в двух километрах от посёлка Суджа Кяхтинского района Бурятии, задержали 43-летнего жителя Кяхты. Он занимался сбором конопли.
У мужчины полицейские изъяли 575 граммов наркотиков. Также у задержанного был установлен факт потребления запрещённого вещества.
В апреле подозреваемый был условно осуждён за кражу денег с банковского счёта и приговорён к лишению свободы на один год и 10 месяцев с испытательным сроком на два года. Также ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе, за наркопреступление.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Бурятии в поле задержали сборщика конопли
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Она включит в себя 4 зоны: «Степь», «Тайга», «Озеро» и «Хребты»
Расследование провело одно из крупных федеральных СМИ
Злоумышленники выхватили телефон из рук и сбежали
На турнире в Минске участвовало около 200 спортсменов из разных стран
Эта программа в республике действует с 2011 года
Мероприятие пройдёт в четверг на этой неделе
Сумма взятки составила 50 тысяч долларов
Сотрудники Интерпола за минувшие три недели нашли 15 иномарок с изменёнными идентификационными номерами
В столице Бурятии блогер из Тувы устроила акцию «Экологический след»
Женщина подожгла летнюю кухню и сбежала
Разбойное нападение на них совершили двое молодых людей
Мужчина задолжал страховой компании почти 100 тысяч рублей
Преступник рассчитывался украденной банковской картой в магазинах
В квартиру он пробрался через балкон
Республиканская прокуратура предоставила статистические данные