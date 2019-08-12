В Бурятии тушат 9 лесных пожара





- Очаги находятся в труднодоступной горной местности, угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует, - сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



За сутки в Бурятии обнаружен 1 новый очаг возгорания в Северо-Байкальском районе. Всего же проводились работы по тушению 11 лесных пожаров в Баргузинском, Курумканском и Северо-Байкальском районах на общей площади около 2 036 га. В результате 2 пожара локализованы.На тушении работало 393 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей, задействовано 40 единиц лесопожарной техники.На утро 12 августа проводятся работы по тушению 4 лесных пожаров в Северо-Байкальском районе. Также продолжаются работы по дотушиванию двух локализованных очагов.Кроме этого, продолжаются работы по тушению 5 лесных пожаров на особо охраняемых природных территориях - в Забайкальском национальном парке, Джергинском и Баргузинском заповедниках общей площадью около 1 100 га. Там работают более 170 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников.Также на территории Бурятии под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находится 29 термоточек в Северо-Байкальском, Баунтовском, Курумканском, Муйском районах в зоне контроля на общей площади около 100 700 га.