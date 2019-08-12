В улан-удэнском парке появится уникальная игровая площадка



- Игровой инвентарь изготовлен с учётом всех требований безопасности, в том числе и экологической. Например, в зонах «Степь» и «Тайга» используются высокогорная лиственница и нержавеющая сталь с пескоструйной обработкой, а в зоне «Хребты» и «Озеро» края каждого камня тщательно обработаны во избежание травм. Удобное покрытие дорожек на игровой площадке позволяет беспрепятственно попасть на неё и маломобильным гражданам, - отмечают в мэрии.



По словам руководителя дирекции по паркам культуры и отдыха Эдуарда Харанутова, процесс благоустройства не помешает привычному функционированию парка. Площадка для проведения работ будет огорожена без пересечения с пешеходными дорожками. Любители бега и скандинавской ходьбы смогут и дальше продолжать свои занятия.



При этом планировка игровой площадки учитывает внутреннюю структуру парка – на площадке отсутствуют жёсткие формы, а формообразующим элементом является круг. Кроме игровых элементов, в этой части парка появятся и зелёные насаждения.



Уникальная игровая площадка появится в парке в рамках подписанного в июле 2019 года соглашения о социально-экономическом сотрудничестве горнорудной компанией с администрацией Улан-Удэ. Завершение благоустройства территории запланировано на июль 2020 года, после чего игровая площадка «ИГРАЛ БАЙКАЛ» перейдёт в муниципальную собственность.



Аналогичная игровая площадка уже около шести лет функционирует в Сочи, а в ближайшие годы появится в Новосибирске.



В парке имени Орешкова в Улан-Удэ ведутся подготовительные работы по благоустройству уникальной игровой площадки «ИГРАЛ БАЙКАЛ» в формате playhub. Сейчас устанавливается временное ограждение. Пока на месте будущей площадки находится пустырь.- Участники состоявшегося общественного обсуждения концепции рекреационно-игровой зоны отметили неординарность и уникальность проекта для нашего региона и выказали готовность оказать ему поддержку, - сообщает управление по информационной политике.На игровой площадке будет четыре зоны. В основе концепции каждой, лежит один из типичных для Бурятии природных ландшафтов: «Степь» – дизайнеры вдохновлялись Городом гуннов, «Тайга» – Кулиными болотами, «Озеро» – озером Байкал и «Хребты» - горами Оки.Степь символизирует большая песочница с транспортной системой для песка, табун лошадей, плетёные домики и водный источник. Хребты представлены башнями и горками, мостами и сетками, а также звуковыми экспериментами. В тайге можно покататься на качелях-гнезде, гамаках и каруселях, а на озере устроить эксперименты с водой - здесь будут установлены помпы и брызгалки, дамбы и винты для подъёма воды.