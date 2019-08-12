Злоумышленники выхватили телефон из рук и сбежали
В выходные в полицию Читы поступило сообщение о краже сотового телефона «iPhone». Выяснилось, что к потерпевшей во время прогулки в парке подошли неизвестные мужчина и женщина. Во время разговора, мужчина выхватил из её рук смартфон и скрылся вместе со своей подельницей.
Полицейские установили подозреваемых. Ими оказались 50-летний читинец и его 35-летняя знакомая. У них обнаружен чехол от украденного телефона.
- Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Принимаются меры по установлению местонахождения смартфона и его возвращению потерпевшей, - сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
В Чите пара отобрала у девушки в парке iPhone
Общество, Фото:
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