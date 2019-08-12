В Чите пара отобрала у девушки в парке iPhone

Злоумышленники выхватили телефон из рук и сбежали



В выходные в полицию Читы поступило сообщение о краже сотового телефона «iPhone». Выяснилось, что к потерпевшей во время прогулки в парке подошли неизвестные мужчина и женщина. Во время разговора, мужчина выхватил из её рук смартфон и скрылся вместе со своей подельницей.



Полицейские установили подозреваемых. Ими оказались 50-летний читинец и его 35-летняя знакомая. У них обнаружен чехол от украденного телефона.



- Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Принимаются меры по установлению местонахождения смартфона и его возвращению потерпевшей, - сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

